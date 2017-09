Xbox One: más detalles de la llegada del teclado y ratón

Desde hace bastante tiempo los usuarios que utilizan la conocida consola de Microsoft Xbox One esperan la llegada de dos nuevos periféricos para poder utilizarlos con los juegos. Estos no son otros del teclado y ratón, y por lo que aparece esto no tardará en producirse según se ha indicado por parte de la propia compañía.

En un evento llamado PAX West, Mike Ybarra (Vicepresidente Corporativo del Programa Xbox en Microsoft), ha indicado que os juegos que dan soporte al teclado y el ratón llegarán “pronto”, y que la actual gama de su consola será la primera en aprovecharse de esta posibilidad. Por lo tanto, lo que tengan una Xbox One tendrán la posibilidad de dar uso a estos accesorios en los juegos que así lo consideren oportuno… y ofrezcan el soporte correspondiente.

Y esto es importante ya que, aunque Ybarra no ha sido especialmente concreto, sí que ha dejado claro que los desarrollos serán clave en la implementación del uso del teclado y el ratón en los juegos Xbox One. Es más, serán ellos los que decidirán si sus títulos ofrecen esta opción, aunque la propia Microsoft tiene una idea de cómo será la implementación, algo que se tendrá en cuenta para que el añadido se realice de “forma responsable”.

El equilibrio en la Xbox One, una de las claves

Este es uno de los apartados que más preocupa a Microsoft, ya que en algunos títulos (como por ejemplo los de estrategia y algunos de acción), el uso del teclado y el ratón permite a los usuarios reaccionar de una forma mucho más eficiente y, por lo tanto, tendrían ventaja al jugar frente a otros en línea. Por lo tanto, se dará la opción de seleccionar enfrentarse a los que tiene el mismo tipo de accesorio a la hora de utilizar el juego en cuestión. Una opción ten necesaria como positiva.

Además, la compañía de Redmond no obligará a los desarrolladores a incluir el mencionado soporte de los periféricos de los que hablamos en sus juegos para Xbox One, por lo que se les dará una completa libertad. Así pues, serán ellos lo que, conociendo lo que se tiene que hacer y cómo funcionará, tomarán la decisión de si merece la pena ofrecer la posibilidad a los jugadores.

¿División en la comunidad Xbox One?

Este es el gran riesgo que se corre al incluir el soporte del teclado y el ratón en los juegos de la consola de Microsoft, ya que es posible que puedan existir los que les parece una gran idea y a los que, seguro, opinan que no es la forma de jugar con una consola. Pero, si se ofrece elección tanto para los creadores como para los jugadores -y no existe imposición por parte de los de Redmond, la llegada de esto periféricos será beneficiosa. Y, especialmente, para algunos juegos como por ejemplo Minecraft, donde la versión de PC es tremendamente más jugable.

