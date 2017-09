Vídeo: ¿Por qué? mi humano no me entiende “Yo me quiero divertir”

Un perro que le gusta andar por las calles se ganó el cariño de los usuarios de Facebook, luego de que el can fuera regañado por su dueño por sólo ir a comer y no cuidar la casa.

“¿Dónde andabas?, ¿Por qué eres así? No más vienes a comer y luego te largas a gusto. Aquí estás para cuidar y si no quieres, ¡de volada!”, agrega el dueño.

Nada más vienes a comer y te largas bien a gusto Posted by Troll BCS on miércoles, 13 de septiembre de 2017

Todo el tiempo los gestos del animal da cuenta de que “comprende” los cargos de que se le acusa, y es justamente cuando se da vuelta para salir que recibe un último aviso.

“Si no quieres hacer caso, o quieres romper las reglas, vámonos de aquí.Tú lo sabes. Vienes a gusto, tragas y luego te largas a la calle todo el día”.

Finalizando el video, se puede ver cómo el dueño llega a un acuerdo con el can y le indica que harán las paces: “Si se va a quedar, dame la pata o si no, váyase”. A lo que el can responde dándole la pata.

