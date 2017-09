Usuarios se quejan de CAEV por corte de agua

Álamo, Ver.- Para evitar que los equipos de bombeo se dañen debido a que el agua que se suministra a los usuarios se encuentra sumamente sucia, la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) suspendió desde ayer el servicio a la comunidad de Chapopote Núñez.

El director de la dependencia, Ramiro Olivares Galicia, dijo además que el líquido que se envía desde el pozo de captación, ubicado a orilla del río Pantepec, no les sirve a los habitantes porque les llega con lodo. “En estos días de lluvias los niveles del río crecen, y por ende se revuelve. Al no tener una fuente de captación alterna (solo hay un pozo que se encuentra en la misma comunidad, que no abastece a la población en su totalidad), cuando el nivel del río es muy grande, el agua ya no es la adecuada. Por protección paramos nuestros equipos de bombeo…, porque también el agua-lodo nos afecta”, puntualizó.

Dio la razón a los usuarios que se quejan en redes sociales de que se les envía agua de mala calidad, pero lamentó que la oficina de la CAEV no cuente con pipas propias para llevarles el líquido.

Subrayó que esta situación es normal cada vez que crece el río, pero sostuvo que cuando no ocurre este problema el servicio nunca les ha fallado.

Y apuntó: “Hemos estado haciendo gestiones con particulares para que nos permitan explorar algún yacimiento pero no hemos encontrado agua. Ya hemos hecho dos exploraciones y estamos esperando que nos permitan perforar en un terreno de la familia Quintana pero no tenemos aún el contacto con la persona indicada”.

Comments

comments