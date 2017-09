Triunfan Vengadores: LMBT

Uno de los juegos más atractivos de la jornada 12 fue entre los equipos Old Boy’s y los Vengadores quienes disputaron un muy buen encuentro correspondiente a la segunda fuerza varonil. Dicho partido comenzó de una manera bastante interesante con muy buenas jugadas por parte de ambos equipos, el espectáculo fue gracias a que las escuadras terminaban concretando las canastas a su favor.

Cuando llegaba el momento del descanso de medio tiempo, el encuentro partido se encontraba con marcador de 28-17 favor el equipo Vengadores, quien a lo largo del partido demostró superioridad ante la escuadra de Old Boy’s, en la segunda mitad el equipo de Old Boy’s no dio respuesta alguna y asi los Vengadores aprovecharon para tomar control del partido y arrebatarle la victoria al conjunto del Old Boy’s con un marcador de 57-40.

Por parte del equipo Vengadores el jugador Aldo Hernandez sumo a su cuenta personal 24 puntos siendo el mayor canastero del encuentro y por parte del equipo de Old Boy’s fue el jugador Carlos Cobos fue el más destacado con 20 puntos a su favor.

