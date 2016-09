Ayer por la mañana, habitantes de diversos sectores de este municipio intentaron tomar las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) debido al pésimo servicio que brinda la dependencia, toda vez que casi no les llega el agua y cuando llega está muy sucia.

Inconformes aseguran no estar de acuerdo en pagar los recibos si no tienen el vital líquido, además de que exigen que la dependencia estatal construya un pozo profundo, y no les ha dado ninguna respuesta.