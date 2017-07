Tiroteo en Arkansas

Más de una docena de personas recibieron impactos de bala en la ciudad de Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos, después de una disputa en un club nocturno, informaron las autoridades.

La balacera se inició durante un concierto, el sábado en la madrugada, hiriendo a por lo menos 17 personas, dijo el comandante de policía Kenton Buckner en un comunicado.

Una persona se encontraba en estado crítico, pero su estado fue elevado a estable. También había un joven de 16 años entre los heridos, añadió Buckner.

El tiroteo se dio a eso de las 2:30 a.m., hora local.

El comandante declaró que no parece tratarse de un incidente relacionado al terrorismo.

La policía continúa investigando pero no ha confirmado nada con respecto a los responsables, los hechos ocurrieron menos de 24 horas después de otro tiroteo en el hospital Lebanon del Bronx en Nueva York, que dejó al menos dos muertos y seis heridos.

Parental Advisory!!!

Raw footage of a shooting at a nightclub in Little Rock, Arkansas. It has been said that 17 people were shot@cnnbrk pic.twitter.com/5pIPwauevK

— Cosmosgh (@theblucosmos) 1 de julio de 2017