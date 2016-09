Timan a beneficiarios de 65 y Más

Diversos beneficiarios del programa 65 y Más de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se quejan de lo que podría considerarse como un fraude, ya que al acudir al cajero automático a retirar su pensión mensual, luego de hacer la operación les entregan su ticket, pero no el dinero en efectivo. El señor Julio César Castillo Vázquez, facilitador del programa 65 y Más, comenta que hasta él han llegado varias de estas personas que se han quejado de que no han recibido su dinero en efectivo, aun cuando en su ticket que retiran del cajero automático les aparece que sí recibieron la pensión.

