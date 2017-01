Steven Mnuchin ocultó propiedades en México

El nominado por Donald Trump para secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ocultó propiedades con valor de 15 millones de dólares en México, de acuerdo con un memorando de funcionarios demócratas del Comité de Finanzas del Senado.

Mnuchin no reveló en primera instancia sus intereses financieros y comerciales completos, entre los que se incluyen su participación en una corporación en las Islas Caimán y más 100 millones de dólares en activos personales, de acuerdo con el documento divulgado por The Washingont Post y The New York Times.

Dichos intereses fueron reportados el fin de semana pasado, previo a una audiencia de confirmación en el Senado realizada este jueves.

Mnuchin, exbanquero de Goldman Sachs, argumentó que las omisiones se debieron a una mala interpretación del cuestionario.

Entre las omisiones del funcionario, además de las bienes raíces en México, están propiedades en Southampton, Nueva York, y Los Ángeles. También dejó fuera 906 mil dólares en obras de arte en manos de sus hijos.

Además de su participación en el fondo del paraíso fiscal de las Islas Caimán, no avisó de su participación en puestos directivos de otros siete fondos de inversión.

El primer cuestionario fue presentado el 19 de diciembre, y en ese momento Mnuchin verificó que las respuestas estaban correctas y completas, de acuerdo con el memorando.

Los demócratas se lanzaron sobre las omisiones “involuntarias” señalando que son evidencia de que Mnuchin no es apto para ser secretario del Tesoro.

El funcionario, uno de los ultra-ricos que ha elegido Donald Trump para su equipo, dijo durante su testimonio en el Senado este jueves que no se benefició personalmente de su posición en entidades ‘offshore’, que afirmó que se establecieron para servir a organizaciones no lucrativas y pensiones.

“De ninguna manera los utilizo para evadir impuestos en los Estados Unidos”, afirmó.

Excélsior

