Softbol de la semana: Rol de juegos

LIGA MASTER

Jornada 6 Martes 27 de Junio

16:00 Ángeles vs Guerreros

17:30 Apaches vs Piratas MAC

Miércoles 28

16:00 Coatzintla vs Solo Amigos

17:30 Voladores de Papantla vs Amigos de Riveroll

NOTA.- Descansa Jubilados Sección 47

LIGA FESTIVALAZO



Jornada 13 Sábado 1 de Julio 2017

CAMPO EXPLORACIÓN

09:00 Apaches vs Lobos (Grupo A)

10:30 Café Manolo vs Gasofos (Grupo A)

12:00 Petroleros vs Pioneros Jubilados Secc. 30 (Grupo B)

CAMPO PRODUCCIÓN

09:00 Amigos Para Siempre vs Lobos PEP (Grupo B)

10:30 Panzers vs ITR’s Gilberto Gándara (Grupo B)

12:00 Socios vs Jubilados en Movimiento (Grupo B)

13:30 Aztecas Poza Rica vs Jubilados Sección 30 (Grupo B)

NOTA.- Descansa Torpedos de Grupo A.

LIGA MUNICIPAL FEMENIL

Jornada 3 Lunes 26 de Junio

17:00 Royals vs Manantial (Arroyo del Maíz)

17:00 Gacelas vs Renegadas (Lorenzo Ichante)

17:00 Diamonds vs Marineras (Kilómetro 17

Martes 27 de Junio

17:00 Chabelitas vs Monarcas (Chote MAC)

17:00 Jetty Manantial vs Raya (Manantial)

Miércoles 28 de Junio

17:00 Jarochas vs Astros (Tihuatlán)

17:00 Pink Panthers vs Vainilleras (Contreras)

Jueves 29 de Junio

17:00 Renegadas vs Blue Jays (140)

17:00 Amazonas vs Aceiteras (Chote/A)

17:00 Panteras ARQ vs Athleticas (Lorenzo Ichante

En esta jornada descansa Gigantes.

