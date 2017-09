‘Si me matan es porque me gustaba salir de noche’, escribió Mara

Un posteo en la cuenta de Twitter de Mara Fernanda Castilla del 5 de mayo de ese año, escrito como reacción tras la muerte de Lesvy en Ciudad Universitaria, se comenzó a difundir, pues la joven poblana asesinada esta semana escribió: “Si me matan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza”.

Las reacciones en redes sociales han sido de rechazo a la violencia.

Te dejamos algunas de ellas.

En la tarde de este 15 de septiembre, los mexicanos recibimos una lamentable noticia: Mara Castilla, la estudiante de 19 años que desapareció la madrugada del 8 de septiembre, fue encontrada sin vida.

El cuerpo de Mara Fernanda Castilla, estudiante de 19 años, fue encontrado en un tramo de la carretera Puebla-Tlaxcala y familia fue notificada después de presenciar la audiencia en la que se dictó prisión preventiva a Ricardo Alexis.

El suceso ha tocado las fibras más sensibles de las personas que no se cansan de exigir que se visibilice esta problemática que está pudriendo el tejido social, ni de demandar a las autoridades medidas concretas para garantizar la seguridad de todas las mexicanas. De todos los mexicanos.

La sensación se aglutina en un solo pensamiento: “y así, un día, alguien te mata sólo porque puede”.

La muerte de #MaraCastilla me duele y no porque la conociera, si no porque me lleva a preguntarme cuando me pasará a mí o alguien cercano

— Brosasv (@renrosas) 15 de septiembre de 2017