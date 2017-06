Salma Hayek y los mariachis en Cannes

Salma Hayek fue la responsable de llevar a la banda de mariachis a la ciudad francesa, según contó en el programa The Late Show with Stephen Colbert el pasado miércoles. La actriz narró que su esposo François-Henri Pinault no estaba muy convencido de llevar un mariachi a una cena de gala en Cannes. “Me decía que era el 70 aniversario del festival, que no podíamos llegar con unos mariachis”, dijo Hayek. “Yo le dije, claro que se puede”. El video de la anécdota registra más de 400.000 vistas en un día. Puedes verlo al final del artículo.

Según la también directora y productora, encontró una agrupación de mariachi en París el mismo día de la cena. “Claro, porque París es la cuna de los mejores mariachis”, bromeó Colbert. Hayek respondió: “Cariño, los mexicanos estamos en todas partes”. La idea original era llevarlos de la capital francesa a Cannes en avión, pero no había vuelos disponibles. “Tuvimos que viajar a Marsella y llevarlos en auto a Cannes y de paso, visitamos todos los bares a la redonda para recoger las sobras de tequila y mezcal”, dijo la veracruzana.

