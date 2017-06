¿Cómo saber si estás con tu alma gemela?

Por tu cabeza pasan todo tipo de ideas que te confirman ese nuevo crush con tu galán, pero ¿sabes si estás con ‘the one’?

1. Te sientes en casa cuando están juntos

¿Alguna vez has sentido que cuando estás con tu galán, no existe otro lugar donde te gustaría estar? Aún cuando has tenido el peor día, lo único que quieres hacer es llegar a donde él está y olvidarte de todo.

Muchas veces ni siquiera debe decir nada para hacerte sentir mejor, porque él hecho de que esté ahí contigo hace que todo se mejore. Todas tus preocupaciones desaparecen porque esa persona es tu hogar.

2. No temes ser tú misma

¿Cuántas veces te ha dado pánico actuar como una psicópata frente a tu galán? Te da pánico que vaya a pensar que estás demasiado loca y te deje porque no puede soportarlo.

Sin embargo, cuando estás con tu alma gemela, no existe ese miedo de decir exactamente lo que piensas o hacer las cosas como quieres. Te sientes tan cómoda con él que sabes que no tienes nada que que preocuparte.

Tu alma gemela entiende por qué haces lo que haces y no te juzgará por tu forma de actuar.

3. Te confirman que eres la única persona para ellos

Aunque a muchos les de miedo el compromiso, es fundamental hablar de futuro con tu pareja. ¿Vivir juntos? ¿Tener hijos? ¿Un viaje al Caribe sólo los dos?

No existe una fecha definida para que todas estas cosas sucedan, pero el hecho de platicarlo muestra que tan en serio va tu galán contigo. Hablar del futuro significa que tu relación va progresando y no estás perdiendo tu tiempo.

4. Nunca te hace sentir insegura

Una de las mejores maneras de saber si estás en una relación duradera es que siempre existe una buena comunicación y nunca te han hecho sentir insegura sobre la relación.

Mantener ese contacto constante hará que nunca te tengas que preocupar por alguna traición.

5. Siempre es la primera persona a la que recurres

Si él es la primera persona a la que recurres cuando necesitas un consejo, puedes estar casi segura de que es tu alma gemela.

Esto significa que a parte de ser tu media naranja, es tu mejor amigo, y eso vale mucho más que cualquier relación de amor.

Fuente: Cosmo en español

