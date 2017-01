Rooney; Máximo anotador del Man. Utd.

Wayne Rooney se convirtió en el máximo goleador histórico de Manchester United, al alcanzar las 250 dianas con un tiro libre en los tiempos de reposición que rescató un empate 1-1 ante Stoke el sábado por la liga Premier.

Rooney estaba empatado con 249 goles con Bobby Charlton, quien tenía el récord desde 1973.

El delantero de 31 años juega en su 13ra temporada con United, y ya no tiene la titularidad asegurada como en sus días de gloria. En esta ocasión, salió de la banca para conseguir el empate con un magistral tiro libre, en uno de los últimos momentos memorables de su ilustre carrera.

Rooney llegó a ser considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cuando tuvo su mejor temporada con United en 2009-10. Pero su carrera se estancó, mientras que las estrellas del Barcelona y Real Madrid siguieron escalando a niveles pocas veces vistos.

Para algunos seguidores de United, Rooney manchó su legado al tratar de irse del club en 2010 y después al final de la campaña de 2012-13.

De todas formas, Rooney ha tenido muchos momentos icónicos con la camiseta roja desde que llegó procedente de Everton por 20 millones de libras en 2004 como un prodigio de 18 años. Todo comenzó con su debut, cuando logró un triplete ante Fenerbahce en un partido por la Liga de Campeones en Old Trafford.

Rooney anotó 17 goles en su primera temporada, incluyendo una famosa volea desde 30 metros contra Newcastle en abril de 2005 que será recordado como uno de los mejores goles de su carrera.

Su temporada con más goles fue 2009-10, cuando anotó 33 veces en todas las competencias (26 en la liga) y fue elegido como el mejor jugador de la liga Premier.

“Han pasado muchos delanteros increíbles por Old Trafford que han marcado muchos goles. Era obvio que Rooney era el que más probabilidades tenía de superar mi récord y ese día ha llegado. Mentiría si diría que no estoy decepcionado por haber perdido mi récord, pero estoy encantado por Wayne, que merece un lugar en los libros de historia”, dijo Charlton.

“Ha sido estupendo verlo desde que llegó a Old Trafford en 2004. Inicio su marca con un triplete en su debut y nos ha emocionado a todos desde hace años. Yo tenía 35 años cuando me jubilé, Rooney tiene 31 y sigue siendo fuerte. Continúa demostrando que puede contribuir con goles y asistencias. Ahora es el hombre a batir y no veo a nadie que lo logre en mucho, mucho tiempo”, añadió.

También Mark Hughes, técnico del Stoke y ex jugador del United durante 8 años, alabó el trabajo de Rooney, a quien felicitó después de superar el registro de Charlton: “Es un récord excepcional y no será superado. Se han tardado 40 años para romper el récord de Sir Bobby, lo cual demuestra lo grande que era”.

Con el mismo tono se mostró Alex Ferguson, ex entrenador del conjunto inglés. Como Hughes y Charlton, tuvo buenas palabras para un jugador que estuvo a sus órdenes varias temporadas.

“Ha roto un récord que ha estado por más de 40 años vigente y Wayne bien merece su lugar en los libros de historia de este gran club. Estoy seguro de que va a marcar muchos más. Estoy absolutamente encantado, ha hecho un gran servicio al Manchester”.

Información: ESPN

