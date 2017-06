Rol de Softbol del 19 al 24 de Junio

LIGA MASTER Jornada 5

MARTES 20

16:00 Piratas vs Voladores de Papantla

17:30 Coatzintla vs Guerreros

MIÉRCOLES 21

16:00 Solo Amigos vs Ángeles

17:30 Sección 47 vs Amigos de Riveroll

NOTA: Descansa Apaches

LIGA FESTIVALAZO JORNADA 12

SÁBADO 24

CAMPO PRODUCCIÓN

09:00 Torpedos vs Café Manolo (Grupo A)

10:30 Gasofos vs Apaches (Grupo A)

12:00 Lobos PEP vs Panzers (Grupo B)

CAMPO EXPLORACIÓN

09:00 Socios vs ITR’s Gilberto Gándara (Grupo B)

10:30 Pioneros J. Sección 30 vs Jubilados Sección 30 (Grupo B)

12:00 Petroleros vs Amigos Para Siempre (Grupo B)

13:30 Jubilados en Movimiento vs Aztecas Poza Rica (Grupo B)

NOTA: Descansa Lobos PEP de Grupo A.

LIGA MUNICIPAL FEMENIL JORNADA 2

LUNES 19

17:00 Blue Jays vs Athleticas (Kilómetro 17/C)

17:00 Astros vs Chabelitas (Lorenzo Ichante/A)

MARTES 20

17:00 Diamonds vs Renegadas Junior (Kilómetro 17/C)

17:00 Raya vs Manantial (Chote/B)

MIÉRCOLES 21

17:00 Vainilleras vs Royals (Corregidora/B)

17:00 Marineras vs Panteras (Arroyo del Maíz/C)

JUEVES 22

17:00 Amazonas vs Jarochas (Lorenzo Ichante/A)

17:00 Gigantes vs Monarcas (Chote/A)

VIERNES 23

17:00 Aceiteras vs Renegadas (Arroyo Del Maíz/A)

17:00 Pink Panthers vs Jety Manantial (Contreras/B)

