Rey es tentada por el ‘Dark Side’ en spot de ‘Los Últimos Jedi’

El personaje de Daisy Ridley se encuentra en la encrucijada de irse hacia el camino luminoso o el oscuro en el nuevo adelanto del Episodio VIII de la saga ‘Star Wars’, titulado ‘Los Últimos Jedi’ (‘The Last Jedi’).

Queda menos de un mes para el estreno de Los últimos Jedi, el Episodio VIII de la saga Star Wars que jugará una vez más, como ya tiene acostumbrados a sus fans, con la fina línea entre el dark side (lado oscuro) y el lado luminoso. Una batalla interna que, todo hace indicar, tendrá que superar Rey (Daisy Ridley) en esta ocasión.

Tras el rechazo inicial de Luke Skywalker (Mark Hamill), ¿buscará Rey refugio espiritual al lado del malvado Kylo Ren (Adam Driver)?

Tal y como confesó la propia actriz en declaraciones a Entertainment Weekly, “la Resistencia realmente no es mucho para ella. Quiero decir, ella ha sido abandonada toda su vida y muy rápidamente está dispuesta a ayudar a otras personas, lo cual es maravilloso. Ella quiere ser parte de algo. Quiero decir, todos quieren ser parte de algo”. ¿Será este ‘algo’ el Lado Oscuro de la Fuerza?

“Luz, oscuridad… Elige tu destino”, con estas palabras se presenta al personaje de Daisy Ridley en el nuevo spot de televisión de Los Últimos Jedi (The Last Jedi). Parece que Rey se encuentra en una encrucijada de la que le resultará complicado salir airosa.

El director de la cinta, Rian Johnson, explicó recientemente que Star Wars: Los Últimos Jedi “trata mucho de Rey intentando descubrir cómo encaja en todo esto, al igual que cualquiera de nosotros cuando estamos creciendo, ya que estamos en transición de la infancia a la edad adulta. Vas a conocer personas que crees que van a ayudar y otras que no. Y la ayuda también viene de lugares inesperados”.

Habrá que esperar hasta el 15 de diciembre, fecha elegida para el estreno de Los Últimos Jedi (The Last Jedi), para saber si Rey cae finalmente en las garras del Lado Oscuro… Y también si Kylo Ren, por qué no, es capaz de remover entre la Oscuridad que lo caracteriza y consigue sacar a relucir el Lado Luminoso que hay en él. Junto a Daisy Ridley y Adam Driver, completan el reparto Benicio del Toro, Oscar Isaac (Poe), John Boyega (Finn), Mark Hamill (Luke), Andy Serkis(Snoke) y Carrie Fisher (Leia).

A ellos se les suman Kelly Marie Tran (Rose Tico), Gwendoline Christie(Capitana Phasma), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Laura Dern (Vicealmirante Amilyn Holdo) y Domhnall Gleeson (General Hux).

