Revelan nominados al Salón de la Fama

Los apoyadores estelares Ray Lewis y Brian Urlacher, y el explosivo receptor abierto Randy Moss, están entre los 11 jugadores elegibles en su primer año para ser enaltecidos al Salón de la Fama.

También parte de la lista de 108 nominados y que serán elegibles por primera ocasión, habiéndose retirado por cinco años para cuando se elija a la siguiente camada en febrero próximo, están el esquinero Ronde Barber, receptor abierto Donald Driver, linieros ofensivos Steve Hutchinson, Matt Birk, y Jeff Saturday, y linieros defensivos Richard Seymour y Kyle Vanden Bosch.

Steve Smith –el ex receptor abierto de los New York Giants, no el ex estelar de los Carolina Panthers y Baltimore Ravens– también es elegible por primera ocasión. El Steve Smith de Panthers y Ravens se retiró el año pasado y todavía no es elegible para ser ingresado.

La plantilla de nominados consta de 53 jugadores ofensivos, 38 jugadores defensivos, cinco jugadores de equipos especiales y 12 coaches. Nominados de la era moderna serán reducidos a 25 semifinalistas en noviembre y, a partir de allí, a 15 finalistas en enero.

Durante la semana del Super Bowl, 48 votantes discutirán a los finalistas, además de los nominados senior, Robert Brazile y Jerry Kramer, y el nominado del rubro de contribuyentes, Bobby Beathard. No existe un número fijo para el máximo de enaltecidos que pueden ingresar en una generación, aunque serán seleccionados entre cuatro y ocho nuevos miembros.

Finalistas del 2017 que regresan son los receptores abiertos Isaac Bruce y Terrell Owens; centro Kevin Mawae; tackles Tony Boselli y Joe Jacoby; guardia Alan Faneca; safeties John Lynch y Brian Dawkins; esquinero Ty Law; y coach Don Coryell.

La ceremonia de ingreso se celebrará en agosto próximo, en Canton, Ohio.

