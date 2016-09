No llegaron todos los libros de texto para los estudiantes de educación básica de la villa por lo que existen escolares que vienen trabajando sin ese material educativo a semanas de iniciar el ciclo escolar 2016-2017. Manuel Huerta López, profesor de primaria en este municipio, dio a conocer que existen estudiantes que no alcanzaron libros de texto por lo que se ha solicitado ese material a las autoridades educativas.

