Retrasan devolución de saldo

En la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) retrasan la devolución del saldo a favor de los contribuyentes, además el trámite para recuperar su dinero se vuelve más burocrático, indicó el señor Víctor Manuel Torre Rodríguez, a quien le deben cierta cantidad de dinero.

Lamentó que ahora tenga que esperar otros 40 días para poder retirar el saldo a favor, “me dijeron que no habían resuelto nada, piden muchos requisitos, yo tengo todo, ahora me pidieron un estado de cuenta de Banamex pero según no vale porque no viene mi homoclave y en el banco tengo que demostrar que mi RFC es el que le muestro”.

POR ÁNGEL SCAGNO CASTILLO

FOTO ENRIQUE GONZÁLEZ MORALES

