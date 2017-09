El reto de cenar sin tocar el teléfono

Es el mal del siglo. Grupos de amigos y parejas de todas las edades que salen a cenar para disfrutar de la compañía, pero terminan ensimismados con su móvil respondiendo mensajes o incluso jugando al Candy Crush, sin ni siquiera mirarse. Para contrarrestar esa tendencia, el hotel Ritz-Carlton de Abu Dhabi ha lanzado el reto Sin Teléfono (No Mobile challenge). El establecimiento ofrece un descuento en sus restaurantes de firma a los clientes que sean capaces de no usar los móviles durante toda la velada, algo especialmente complicado en un país como Emiratos Árabes Unidos donde es habitual tener no uno, sino dos o más aparatos.

“Queremos que la gente vuelva a salir a cenar para disfrutar de la conversación como solía hacerse. Volver a las raíces”, cuenta Yaiza Cardo, la vicedirectora de relaciones públicas del establecimiento situado frente a la Gran Mezquita de Abu Dhabi.

Para ello, colocan en cada mesa una caja transparente donde los clientes pueden depositar sus dispositivos electrónicos. A aquellos que son capaces de no tocarlos durante toda la cena, les premian con un 15 % de descuento en la factura final. Y está teniendo éxito.

En un país donde existe una gran competencia de restaurantes de todo tipo resulta tentador desestimar el gesto como una mera promoción publicitaria. Sin embargo, la oferta, que no se replica en el resto de establecimientos de la cadena, ha dado en el clavo. La española Cardo explica que fue una idea del responsable del departamento de alimentos y bebidas, Jérémie Laurent, que un día salió a cenar con su mujer y se encontró con que ambos estaban más pendientes del teléfono que cada uno del otro.

“Hicimos una prueba. Consultamos la propuesta a varios clientes y obtuvimos buenas reacciones. Así que decidimos lanzarnos”, recuerda Cardo.

La experiencia, que se limita a los miércoles, empezó a principios de septiembre y Laurent califica el resultado de “excelente”. Aunque se ofrece en el asiático, el libanés y el asador, es sobre todo en este dónde está teniendo más éxito. No está claro si el consumo de carne reduce las ganas de hablar por teléfono o da más fuerzas para resistir la tentación. Sea como fuere, la mayoría de los comensales está dejando de hablar por el móvil para hablar a su compañero/a de mesa.

En cualquier caso, y dado que el precio medio en esos restaurantes ronda los 100 euros por cubierto, no parece que el ahorro sea el principal atractivo para sus clientes. “Todo ayuda”, apunta sin embargo Laurent. Como mínimo, compensa por el recargo del 20 %, entre impuestos y servicio que llevan todas las facturas de restauración en el emirato de Abu Dhabi.

“Pero no vale dejar un móvil y seguir usando el otro; hay que dejar los dos”, señala Cardo en referencia a la costumbre local de utilizar varios teléfonos. El verdadero reto sería ser capaces de hacerlo sin necesidad de incentivos, pero eso es algo de otro siglo.

