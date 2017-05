Repudian al Lobo

“En la alianza PAN-PRD ha habido un manejo desaseado para beneficiar en la asignación de regidurías a los incondicionales del candidato César Ulises Rivera Garza (a) El lobo”, acusó Gerardo Ramírez Caloca, quien anunció su deslinde del partido del sol azteca.

En conferencia de prensa, el también diputado local suplente por este distrito bajo la bandera del PRD mostró su repudio hacia José Kirsch Ramos, diputado local propietario, a quien señaló de imponer a su esposa, Yolanda Cepeda González y otros miembros de su camarilla, “dejando fuera a los verdaderos militantes”.

Acusó a ambos de formar una camarilla de improvisados “sin conocimiento de la política y ninguna labor social que los acredite, solo epseran llegar al poder para medrar con el erario público” y les auguró un fracaso rotundo el día de la elección.

Aseguró que la coalición PAN-PRD no tiene la oportunidad de ganar, “César no tiene la experiencia, es un novato en la administración y regalando balones y playeras en Poza Rica no se va a solucionar la problemática, definitivamente no es su momento, no traen proyectos importantes y tira puro rollo, ya nadie le cree”.

Al interior del equipo de campaña de Rivera Garza y del comité perredista crece el rumor de que en los próximos días, más dirigentes y militantes de ese partido se sumen a la desbandada y busquen refugio en otros partidos.

