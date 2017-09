Réplicas dificultan censo de daños: Osorio Chong

El secretario de Gobernación dijo que el censo de las viviendas dañadas debe estar listo el fin de semana, pero advirtió que en Chiapas y Oaxaca continúa la emergencia, pues sigue temblando.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las réplicas por el terremoto de 8.2 grados del jueves, que azotó con mayor fuerza a los estados de Chiapas y Oaxaca, dificultan la evaluación de los daños a los inmuebles; sin embargo, prometió que le censo estará listo antes del fin de semana.

“Hoy pasas por el domicilio a hacer el censo, que puede ser una fractura a la casa, y como sigue temblando, mañana puede haber otra consecuencia a la casa. Se va a hacer un censo oficial, formal, cuidadoso con un número de folio para cada persona, pero puede modificarse al paso de los días porque sigue temblando tanto en Chiapas como en Oaxaca”, dijo Osorio Chong en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El secretario de Gobernación explicó que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que el censo debe de estar listo “antes del fin de semana, municipio por municipio, comunidad por comunidad” con el fin de dar una respuesta lo antes posible a la población.Agregó que la emergencia en esos estados no ha terminado, pues “al día de hoy llevamos más de mil 100 réplicas”, por lo que continúan las labores de apoyo y resguardo a la comunidad.

“La emergencia no va a terminar en cuanto no deje de temblar, la emergencia no va a terminar en tanto que la población no esté segura”, afirmó.

Por ello, pidió a la población no permanecer en sus hogares para no arriesgar su vida ante los constantes sismos. “No pueden estar dentro, está corriendo peligro su vida”, dijo.

Un crimen, querer sacar ventaja política de tragedia: Osorio

El secretario de Gobernación dijo que lucrar con la tragedia de la gente afectada por el terremoto “es un crimen grotesco”, por lo que “de parte del gobierno federal no vas a encontrar, de ninguna forma, algún tipo de aprovechamiento”.

Afirmó que lucrar con los apoyos para los damnificados “es un crimen, la gente está sufriendo todavía”.

Pidió a la población informarse para evitar que se aprovechen de las circunstancias y recordó que para ser beneficiarios del censo por daños a las viviendas no se requiere la credencial de elector ni pagar por el servicio.

Milenio

INFORMACIÓN EXTRA

Hasta el día de hoy a las 12 horas, se han registrado 1,357 réplicas tras el sismo del 7 de septiembre, las magnitudes han sido entre los 3.0, hasta los 6.1 en la escala richter, en su mayoría el epicentro ha sido a 46 kilómetros al sur de Tonala, Chiapas. La última réplica fue de 4.6 y se dio hoy a las 13:42:00 a 4 kilómetros al Noreste de Salina Cruz, Oaxaca, según la cuenta de twitter el Servicio Sismológico Nacional.

