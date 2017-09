Rami Malek se convirtió en Freddie Mercury

A finales del 2018 se estrenará una película sobre la vida de Freddie Mercury, donde el protagonista es Rami Malek, en uno de sus más grandes desafíos actorales.

Y es que el actor no sólo tiene que parecerse, sino también imitar a uno de los mejores cantantes sobre los escenarios y además, cantar como él.

“Vamos a usar la voz de Freddie lo más que podamos y usar mi voz lo más que podamos también. En este momento estoy en los estudios de Abbey Road, creo que eso ya dice algo. No estoy trabajando en mi actuación”, dijo el actor.

Y como es tanta la expectativa, ya se filtraron las primeras imágenes de Rami como el vocalista de Queen, y vaya que quedó igualito.

“No sólo se verá el lado oscuro de la historia de él, sino que también será honrado. La película es una colaboración. Es una celebración”, dijo a Entertainment Weekly.

Queen biopic director says film ‘won’t just be the dark Freddie story’ https://t.co/LsPzWmE5hU

— Entertainment Weekly (@EW) 7 de septiembre de 2017