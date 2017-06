¿Quién impidió que Shakira dejara la música?

BARCELONA (Redacción).- Shakira y Gerard Piqué forman una de las parejas del espectáculo que más cuidan su intimidad, no obstante, la cantante confesó en una entrevista que el compañerismo es lo que prima entre ellos y explicó que decidió no abandonar su carrera gracias al jugador del Barcelona.

“El querer dejar la música fue un pensamiento que ahora veo que no tiene ningún sentido, pero, ése día, quizás, necesitaba escuchar a alguien que me dijese ´si estaba delirando o qué´. Y esa persona fue él. Me dijo que eso lo podía hacer cuando no tuviese más que decir, pero todavía me quedaban muchas cosas que contar”, dijo la cantante al diario español El Mundo.

Además, la cantante habló sobre cómo sus hijos ven su doble nacionalidad: “Mi hijo Milan tiene una camiseta que es mitad Colombia, mitad España. Se siente tan colombiano como español y así vivimos en casa”.

