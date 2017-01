Pumas cortó racha celeste con ‘estrenón’ de Nico Castillo

Apareció el nuevo Bombardero de Pumas para cortar la racha de seis años sin ganarle a Cruz Azul en CU. Nicolás Castillo se estrenó en la Liga MX y le dio el triunfo a los felinos 1-0 sobre una Máquina que se quedó con diez desde el primer tiempo por la expulsión de Gabriel Peñalba.

Sin embargo, la felicidad no fue completa para el andino, porque vio la roja por doble amarilla al 86′, tras una falta sobre el Cata Domínguez.

Hasta la segunda mitad fue que se abrió el marcador. Al 67′, precedido de un saque de manos que peinó Gallardo, el chileno bajó la bola con el pecho dentro del área y en un solo movimiento remató de media vuelta en el aire para dejar sin oportunidad a Jesús Corona, quien no tuvo tiempo de reaccionar.

La Máquina de Jémez, que ya jugaba con diez porque Peñalba se fue expulsado al 38′ por una dura entrada sobre Bryan Rabello, se fue encima en busca del empate.

Para ello, el técnico español metió al chileno Martín Rodríguez, quien debutó en la Liga MX y los cementeros tuvieron varias oportunidades para el empate, pero el último toque para definir nunca llegó y el tiempo transcurrió pese a que los universitarios también se quedaron con diez por la roja a Castillo.

Así, Pumas sumó su primer triunfo del C2017 y se quitó la racha sin ganarle al Azul en el Olímpico, aunque no podrá contar su delantero en la visita a León, tal como esta tarde la Máquina no tuvo a su refuerzo estelar, Martín Cauteruccio, porque aún no recibian su pase internacional por parte de San Lorenzo.

Fue así como el Cruz Azul de Paco Jémez sufrió su primer descalabro en el certamen y tampocó podrá usar a Peñalba la próxima semana en casa contra Rayados, cuando cumplirá su sanción.