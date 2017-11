Pruebas por miedo al VIH

Tuxpan, Ver.- Los menores de edad están solicitando las pruebas rápidas para descartar o detectar a tiempo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), al ser quienes llevan una vida sexual sin protección, reconoció la encargada del programa de VIH y enfermedades de Transmisión Sexual de la Jurisdicción Sanitaria dos, María del Pilar Igartua Jorge.

Aunque no expuso cifras sobre los casos que se han atendido para hacer las pruebas pertinentes, indicó que se ha detectado que un gran número de jóvenes menores de 18 años quieren aplicarse el diagnóstico, esto ante la sospecha de tener la enfermedad.

Sin embargo, estás solo se aplican con el consentimiento de sus padres, ya que de lo contrario, se infringen sus derechos humanos.

Al mismo tiempo, puntualizó que existe un alto porcentaje de jóvenes que no llevan una vida sexual responsable, y es que en ocasiones se identifican que no utilizan métodos anticonceptivos, debido a que su pareja los obliga a no utilizarlos.

Ante ello, consideró que es importante que la población se realice las pruebas rápidas, ya que la detección oportuna es importante.

