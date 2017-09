El próximo Call of Duty apostaría por la guerra moderna

Aunque hay interés por volver a los conflictos históricos, a trabajar en nuevos videojuegos basados en las guerras del pasado, una reciente oferta de empleo de Activision deja entrever que el próximo Call of Duty, presumiblemente desarrollado por Treyarch, ambientará su acción en la guerra moderna.

La oferta de trabajo solicita expresamente a un diseñador con “profundos conocimientos en armas de fuego y tecnología militar moderna” para desarrollar el sistema de combate de su próximo gran juego de acción bélica.

Otro de los requisitos apunta a la necesidad de contar con cierta experiencia en juegos de acción multijugador, con “gran familiaridad con las recientes mecánicas multijugador de Call of Duty”. De momento solo podemos esperar al lanzamiento del próximo episodio de la serie, el prometedor Call of Duty: WWII, que se estrena en PC, Xbox One y PS4 el próximo 3 de noviembre.

