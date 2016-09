Protestarán por obras inconclusas

Pobladores de la localidad San Antonio Carrizal exigen al alcalde Marcos Romero Sánchez concluya la obra de introducción de energía eléctrica que data desde el 2015, motivo por el cual lo integrantes del comité no le han firmado el acta de entrega-recepción como lo estipula el Órgano de Fiscalización Superior ORFIS Atenógenes Jiménez Bernabé, sub agente municipal de ese lugar comenta que por este motivo resultan afectados alrededor de 12 familias, quienes amenazan con venirse a manifestar a Palacio Municipal para pedir que estos trabajos sean terminados al 100 por ciento.

