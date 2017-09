¿Podremos ver las próximas películas de Star Wars y Marvel en Netflix?

Ya te contamos la de contenidos que dejaríamos de ver en Netflix en un futuro por dejar de colaborar con Disney, pero hoy veremos si de verdad podremos ver películas como Star Wars IX o Spiderman Homecoming en esta plataforma.

Netflix es el rey en cuanto a contenidos digitales en todo Internet. Se ha conseguido poner delante de otras plataformas, pero cada vez estamos viendo como le salen competidores por todo los lados, como HBO, TV Plus de Samsung y demás, pero el competidor más grande contra el que tendrá que luchar dentro de un par de años, y que sí será un serio problema, será Disney.

Actualmente Disney tiene los derechos de las películas de Marvel pero gracias a un acuerdo, estas se podían ver en la plataforma digital Netflix, al igual que pasaba con las películas de Star Wars, pero cuando se rompió el acuerdo no quedó muy claro qué tipo de contenidos íbamos a poder seguir viendo es Netflix o si se verán en Disney.

Disney llegará en 2019 para competir con una Netflix que se queda sin Star Wars IX

Pues sí, el CEO de Disney ha confirmado ayer en una entrevista que su plataforma estará a finales de 2019 para todo el mundo, y contará con algunas películas y series exclusivas de esta plataforma, pero como Netflix finaliza contrato con Disney ese mismo año, todas las películas que salgan después como Frozen 2, Toy Story 4, Star Wars IX, Captain Marvel, Spiderman Homecoming, Los Guardianes de la Galaxia 3 y demás contenido solo se podrá ver en Disney.

Sí, Disney se convertirá desde un principio en una plataforma con más de 500 películas y 7000 episodios de series que, aparte de propias, se compondrán de series de Disney Channel y demás canales juveniles, lo que le hará a Disney ser realmente una plataforma que pueda con absolutamente todo, incluido Netflix.

También, las películas de Marvel y Disney que estén actualmente en el catálogo de Netflix desaparecerán, porque dejaremos de poder ver todas las películas de los Vengadores o las anteriores de Star Wars, siendo un gran golpe para Netflix, por suerte, no perderemos ninguna serie ya que no cuenta todavía con ninguna. Así que en resumen, no podremos ver -nunca- en Netflix la última película de los Vengadores, el episodio IX de Star Wars que aún no tiene nombre y demás películas de renombre que llegarán al cine para romper con la taquilla.

