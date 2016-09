Las plantas medicinales mexicanas y su uso

El aguacate es uno de los árboles de origen mexicano, que sin duda, es valorado a nivel mundial, no solo por el sabor del fruto sino que destaca por su valor nutrimental. Dentro de la lista de plantas medicinales, no podía faltar mencionar a las hojas de aguacate, ya que son ricas en vitaminas y minerales, bebiendo una infusión de estas hojas brindará muchos beneficios al organismo.

You May Also Like