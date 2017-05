Pescadores evitarán la construcción del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan

Integrantes del sector pesquero se unifican en busca de evitar que la construcción del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan deje daños a la laguna de Tamiahua, en el proyecto de trazo que va a pasar por el reservorio natural y por esta villa.

Tras las protestas realizadas, ahora los integrantes de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Bienes y Servicios de la Industria Pesquera, Pescadores Unidos de la Laguna de Tamiahua y Tampamachoco, así como de la Unión de Permisionarios Libres de Pesca de Tamiahua y de la Unión de Permisionarios Libres de Pesca de Tamiahua, van a exigir a la compañía Infraestructura Marina del Golfo (IMG), alianza de IEnova y TransCanada, muestre el proyecto de impacto ambiental y de no ser un plan que contemple no afectaciones a la laguna no avalarán la obra.

Comments

comments