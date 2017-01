Peña Nieto se reunirá con Trump el 31 de enero

Ciudad de México.- El mandatario mexicano sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, a quien felicitó por su toma de protesta, celebrada ayer en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el 31 de enero con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo el sábado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Spicer dijo también que Trump se reunirá la próxima semana con la primera ministra británica, Theresa May.

La fecha de la visita de May no estuvo inmediatamente clara en el breve comunicado de Spicer.

“El presidente dará la bienvenida el jueves al primer líder extranjero cuando Theresa May llegue a Washington el viernes”, dijo el portavoz. Spicer no estuvo de inmediato disponible para aclarar si el encuentro entre Trump y May será el jueves o el viernes.

Cabe destacar que esta mañana, Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, a quien felicitó por su toma de protesta, celebrada ayer en Washington.

El Ejecutivo mexicano expresó interés de mantener un diálogo abierto con el gobierno de ese país, que iniciará el 25 y 26 de enero con la visita a Washington de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo, para tener reuniones de alto nivel con la nueva administración.

La Presidencia de la República informó en un comunicado que el objetivo de esas conversaciones de trabajo es generar un cuadro de acuerdos y certidumbre en diversas materias, entre las que se incluye el comercio, la migración y la seguridad.

Dio a conocer que durante la llamada telefónica el presidente Peña Nieto expresó la voluntad de México de trabajar en una agenda en la que se beneficien ambos países, con un enfoque de respeto a la soberanía de las dos naciones y de responsabilidad compartida. Además reiteró la prioridad estratégica de los lazos bilaterales.

Los mandatarios reiteraron su confianza en que ese diálogo que inicia fructifique en buenos resultados para las dos naciones y acordaron encontrarse en un futuro cercano.

Información: Excelsior

