Paul McCartney de gira en México

Tremenda noticia es la que se acaba de destapar al enterarnos que el músico Paul McCartney visitará la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Estadio Azteca, el próximo 28 de octubre en el Estadio Azteca, como parte de su gira One On One Tour.

Sobre su próxima visita a México, McCartney explica en su página oficial: “México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en este Tour. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para rockear en México”.

La nueva gira de Paul One On One Tour comenzó en los Estados Unidos de América en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes para más de 1.2 millones de personas.

El Financiero

