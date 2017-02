PARA PATS SUPER BOWL 51

Los Patriots lograron una remontada de leyenda en la segunda mitad, gracias a las 466 yardas y par de TD de Tom Brady. New England remontó un déficit de 25 puntos para llevarse el Súper Bowl LI al vencer 34-28 a los Atlanta Falcons.

En un duelo defensivo, ambos equipos no llegaron a zona prometida en el 1er. cuarto a pesar de un par de intentos de Falcons y los Pats.

Fue hasta los 12:20 minutos del 2do. Cuarto cuando los Falcons aprovecharon un “fumble de LeGarrette Blount; Ryan, Julio Jones y Devonta Freeman culminaron una serie de 71 yardas con un acarreo de 5 yardas del RB y el extra de Matt Bryant para irse arriba 7-0.

Poco después, Austin Hooper atrapó un pase de 19 yardas de Ryan para que los Falcons comenzarán con la sorpresa y ampliaran la ventaja 14-0.

Brady erró un pase nuevamente a Danny Amendola y Austin Hooper aprovechó para un “Pick Six” que culminó caminando en la zona de anotación del equipo de Foxborough. Atlanta aplastaba 21-0 a su rival y todavía no terminaba la 1era. mitad.

Stephen Gostkowski logró conectar “Field Goal” de 36 yardas tras un costoso castigo a los Pats para acortar 3-21 el marcador antes de la actuación de Lady Gaga.

En la segunda parte, T. Coleman no perdonó un error a la defensiva y atrapó un pase de 6 yardas de Ryan para culminar una serie de 4:14 minutos; Brady y Bill Belichik enmudecieron al ver a su rival aplastarlos.

En un intento de reacción, los Pats se acercaron 12-28 gracias a un pase de Brady a J. Whiteen en zona de anotación y un FG de 33 yardas de Gostkowski.

Un balón suelto de Ryan les costó que el QB seleccionado en el pick 199 del 2000 comandara una ofensiva que culminó con un pase de 6 yardas a Amendola para que el marcador se apretara 28-20 con más de 6 minutos en el reloj.

Un final de alarido, los Pats frenaron en cuarta a los Falcons a pesar de una atrapada de fantasía de Jones. En una ofensiva letal de Brady de 91 yardas, los Pats empataron el juego a 28 por una carrera de White de una yarda y una conversión de dos puntos exitosa.

¡TIEMPO EXTRA EN EL SB POR PRIMERA VEZ!

Los Pats ganaron el volado y decidieron recibir primero; otra ofensiva de 75 yardas de Brady que culminó James White con un acarreo de 2 yardas para que los Patriots ganaran su quinto Super Bowl en su historia.

