Parece que la absorción de HTC por Google es inminente

Cada vez más indicios sugieren que esta semana será anunciada la adquisición de HTC por parte de Google. Hay algunas actividades sospechosas tanto en la bolsa de valores como en la sede en Taiwán.

Durante mucho tiempo HTC ha sido considera como una candidata potencial para ser adquirida, parce ser que ahora se cerrará el negocio bastante rápido. Como declaraba China Times, se está preparando un gran anuncio en la sede de HTC en Taiwán. En el segundo piso de la sede central de la compañía, se ha instalado un gran auditorio, con toda probabilidad para una reunión de empleados. También aparentemente se ha montado un equipo con pantalla para una retransmisión. El CEO de HTC, Cher Wang, además ha cancelado su viaje a Japón. La cuestión de si es en realidad una toma de control por parte de Google o una cooperación más estrecha de ambas empresas, no está por el momento muy claro.

Mientras tanto, la bolsa de valores del país, Taiwan Stock Exchange, ha anunciado que las acciones de HTC serán retiradas mañana día 21 de septiembre de la bolsa debido a que se va a publicar un “material importante”.

El conocido filtrador Evan Blass ha hablado también sobre este tema. De acuerdo con él, los empleados serán informados mañana sobre los detalles de las negociaciones de la venta entre HTC y Google. Por lo visto, Google va a comprar algunos departamentos de hardware, pero HTC seguirá siendo una marca independiente.

Al parecer, Google no se hará cargo completamente de HTC. Al menos la división VR Vive permanecerá independiente. Los detalles no están muy claros todavía. HTC todavía no ha confirmado los rumores pero parecen bastante claros después de ver las declaraciones del China Times. El hecho de que las acciones se retiren temporalmente del mercado, obviamente, no es un rumor pero vamos a tener que esperar para conocer los detalles.

Todavía no hay confirmación oficial ni de HTC ni de Google, pero en cuanto tengamos un comunicado volveremos para contarlo.

¿Qué os parece que Google se quede con la parte de smartphones de HTC?

