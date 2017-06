Opacidad en logia masónica

Masones del estado de Veracruz señalan que existe una administración fraudulenta de los bienes de la masonería, ya que auditorías han revelado el pago de postmortem a personas que ya habían muerto con anterioridad para quedarse con los pagos, señaló Marco Antonio Vírgen Martínez, el gran maestro de la gran logia unida mexicana de Veracruz.

En este proceso fraudulento estuvo involucrado un personaje de Poza Rica, aseveró el gran maestro de la gran logia, “aún no tengo los elementos, pero cuando ya tenga los elementos, lo voy a pronunciar, desgraciadamente es un personaje de aquí” afirmó.

La gran logia unida mexicana no ha logrado obtener transparencia, ya que no informan de los movimientos de fondo, existe un terreno subarrendado que genera ingresos con fines de lucro y no se da cuentas de eso, señaló Virgen Martínez.

Por PAULO RUIZ VARGAS

Foto: Enrique González Morales

