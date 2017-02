¡OMG! Judy Garland fue víctima de acoso sexual en el Mago de Oz

CIUDAD DE MÉXICO. Los enanos que le daban vida a los llamados munchkins fueron quienes acosaba sexualmente a la actriz Judy Garland (Dorothy), quien en ese entonces tenía 16 años.

Así lo reveló Sidney Luft, el productor y ex esposo de la desaparecida actriz, en su libro biográfico Judy And I: My Life With Judy Garland, que llegará a las librerías de Estados Unidos el 1 de marzo.

Ellos (los ciudadanos de Munchkin) le hicieron la vida miserable en el set de rodaje, metiendo sus manos debajo del vestido… Los hombres tenían 40 o más años”, advirtió.

Con información de Excélsior/Función

Comments

comments