¡OMG! Donald Trump podría bailar con Caitlyn Jenner

Donald Trump ha hecho historia al asumir este viernes 20 de enero la presidencia de Estados Unidos; sin embargo, parece que el magnate seguirá dando la noticia, ya que medios internacionales indicaron que en la fiesta inaugural el mandatario podría bailar con un transgénero, que sería ni más ni menos que Caitlyn Jenner.

De acuerdo con Page Six, esta noche se realizará esa celebración en la cual desean conseguir el apoyo de una minoría y creen que si el millonario comparte un baile con el padrastro de Kim Kardashian conseguiría puntos con la comunidad LGBT. Hace unos días, la ex atleta olímpica confirmó su asistencia y se espera que muestre su admiración al ex candidato del Partido Republicano en la Casa Blanca.

La publicación indicó que los consejeros de Donald Trump le pidieron que bailara al menos en una ocasión con Caitlyn Jenner, ya que consideran dicho acto una idea brillante. “La imagen de Trump bailando con Caitlyn podría enviar un fuerte mensaje de que él apoya los derechos gay y los derechos transexuales. Una foto que valdría miles de tuits”, comentó un republicano.

Ante las especulaciones de esta polémica, el publicista de la estrella de reality show declaró: “No podemos lidiar con hipótesis. Simplemente tendremos que esperar para ver”. Donald Trump estará acompañado por políticos y por su familia, ya que el mundo artístico le dio la espalda por sus fuertes declaraciones.

