“Si me lo ofrecieran, podría dirigir a Chivas”: Piojo

En el mismo sentido, el extimonel del Tri tuvo palabras elogiosas sobre Jorge Vergara , dueño del Rebaño Sagrado . “Tengo aprecio por el señor Jorge Vergara porque me parece que es alguien que vino a revolucionar el futbol pero, de repente, toma decisiones muy drásticas. Pero me parece que ha aprendido del pasado”.

“Si no tengo trabajo, claro que sí (dirigiría a Chivas ). Siempre he dicho que trabajo es trabajo. Me sentaría a platicar bases”, expresó Herrera.

