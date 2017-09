Ochoa es un portero muy bueno: Marc Ter Stegen

Ciudad de México.- El arquero mexicano, Guillermo Ochoa, quien ha sido criticado por haber sido el portero más goleado en la Liga de España la temporada pasada, fue halagado por el guardameta del Barcelona, Marc Ter Stegen, a quien enfrentó cuando jugaba en el Granada y en la pasada Copa Confederaciones.

“Un rival que me ha gustado fue el Granada, no conocía al portero de ellos, Ochoa es un portero muy bueno y lo enfrenté otra vez en Copa Confederaciones y ha sido un placer, y creo que este rival me gustó también como equipo”, dijo el alemán en entrevista para Mundo Deportivo.

La última vez que se enfrentaron, Ter Stegen y Ochoa fue en las semifinales de la Confederaciones, en donde la Selección de Alemania se impuso por goleada 4-1 al Tricolor dirigido por Juan Carlos Osorio.

MedioTiempo

