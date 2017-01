No se aprobará un solo peso para construcción del muro: Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, respaldó a nombre de esta Cámara legislativa lo señalado por el presidente Enrique Peña Nieto, y enfatizó que no se aprobará un solo peso para la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos.

No hay manera de que México vaya a pagar ese muro, ya lo ha dicho el poder Ejecutivo, y desde el Legislativo, desde la Cámara de los Senadores, y así también lo ha manifestado desde la Cámara de los Diputados: no hay manera de que se pague es muro, eso no va a pasar, México no va a pagar por ese muro, y en eso estamos todos unidos, ciertos y firmes, no hay manera de que se pague, eso es indigno, no va a suceder, no hay manera”, dijo Escudero.

Durante el Foro Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017, senadores y funcionarios de la Cancillería acordaron unir esfuerzos y mostrar un frente unido ante los retos que representa el gobierno de Donald Trump.

El subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, dijo que el flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos se está reduciendo.

Ya es mayor el número de migrantes que regresan a México que los mexicanos que salen hacia Estados Unidos y esto ya tiene varios años de ocurrir así; tenemos un punto de vista más equilibrado”, indicó el subsecretario de Relaciones Exteriores.

El senador Pablo Escudero anunció que el Senado reducirá sus gastos hasta en 10 por ciento y solicitará a la Tesorería de la Federación que el recurso se reasigne a los 50 consulados de México en las principales ciudades de Estados Unidos y a la defensa de los migrantes.

Bueno, pues aprovecho aquí el foro para proponer, y así lo haré de manera formal con el secretario de Hacienda y con el canciller, que parte de ese dinero se utilice para fortalecer en primera instancia los consulados que tenemos en Estados Unidos para la protección de los migrantes”, indicó el presidente del Senado.