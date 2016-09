‘No me voy de América con las manos vacías’: Ambriz

“ No sé si todo el americanismo estuvo en contra mía , hay un sector que se acercó a mí y tuvo palabras de aliento, pero en la calle no he tenido ningún reclamo”, mencionó.

“No me voy con las manos vacías, entregué un título de Concachampions ”, declaró Nacho, agregando que: “ Me voy tranquilo , con la conciencia muy tranquila. Si nos pusiéramos a hablar de números, los números son buenos”, detalló.

