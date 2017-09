“No lo podía creer”, esto sintió Diego Luna cuando Woody Allen lo buscó

Han pasado más de 30 años desde que Diego Luna comenzara su carrera en el teatro, con la obra De Película, luego de hacer breves apariciones como bebé en la cinta Antonieta. Más de tres décadas en las que el mexicano ha tomado distintas decisiones y caminos que, al final, lo han llevado al buen puerto que todo actor desea: filmar para tus héroes.

Hoy, después de compartir pantalla con talento como Sean Penn, Matt Damon o Tom Hanks, y de ser reconocido en el mundo gracias a dos particulares películas (Y tu mamá también y Rogue One: A star wars story), Luna tiene en la puerta un proyecto con el que puede cerrar un ciclo personal.

Se trata de la nueva cinta, aún sin título y lista para filmarse en 2018, de Woody Allen. Un proyecto para el que Diego fue convocado vía telefónica, provocando una de las mayores alegrías de su carrera y cumpliendo el sueño de aquel niño que buscaba una familia en los escenarios teatrales.

“¿Qué por qué me llamó Woody Allen? Según entiendo es el resultado de la mezcla entre Y tu mamá también y Rogue One. Por conocidos en común, se que le gusta Y tu mamá también y da la causalidad que me llama después de mi participación en la historia de Star Wars… Él es un director que se la pasa experimentando y creo que por algo estoy ahí, para su siguiente ‘juego’.

No sé aún qué parte y de qué experimento soy y creo que voy a saber al final, y justo es parte del gran atractivo de trabajar para él. De verdad es una noticia que cuando me llegó no lo podía creer”, comenta Luna, quien no puede ocultar la alegría y el orgullo de su siguiente proyecto en el que compartirá pantalla con Jude Law, Elle Fanning, Rebecca Hall y Selena Gomez.

“Hoy me pasa casi lo mismo que cuando me enteré de Star Wars. Yo crecí y me forje por directores como Allen, que además tiene una perseverancia única y está siempre presente. Es un referente, año con año, y es una oportunidad maravillosa de participar en un proyecto que me acerca más a entender el cine. No sabes como admiro su voz y es influencia en cómo veo el mundo. Ese constante sarcasmo en su mirada para mí ha sido indispensable. Es la educación en esa clase de humor lo que nos permite sobrevivir en México, por ejemplo, y no llorar en una esquina ante nuestra realidad. Esa ironía constante, en la que explotando el vicio podemos encontrar la virtud siempre me ha parecido muy atractiva… Definitivamente es un momento muy chingón de mi vida”, continúa contándonos Diego, quien actualmente se encuentra promocionando la obra Privacidad, que estrenará el 5 de octubre en el Teatro Insurgentes.

