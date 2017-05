No hay agua en Reforma Escolín

Papantla, Ver.- Se quedan sin agua habitantes de la localidad Reforma Escolín, debido a que han comenzado a secarse los pozos artesianos y los arroyos, declara Isaías García González, secretario de la Subagencia Municipal.

En entrevista con La Opinión de Poza Rica, señaló que como cada temporada de estiaje este tipo de problemas en la localidad son comunes, por lo que muchas familias lo mejor que hacen es comprar agua en pipas para enfrentar esta carencia.

“Cada año es más grave la sequía, en esta ocasión consideramos que va en aumento porque la población ya creció”, indicó el entrevistado, quien lamentó que no les hayan proporcionado recursos para la puesta en marcha del sistema múltiple de agua en beneficio de cuatro localidades.

“Han pasado 10 años desde que iniciamos con este proyecto, ha sido en vano la lucha, las autoridades no nos han hecho caso a nuestra petición”, añadió García González, el popular “Mágico”.

Recordó que, en su momento, la CAEV les dijo que el proyecto no es viable porque el tanque de almacenamiento del campo Cardenales no se da abasto para surtir a las cuatro comunidades; “se necesita un recurso fuerte, que no se tiene”, agregó.

Dijo que como cada año ahora las familias van a comprar pipas de agua. “Sale caro, pero tenemos que comprarlas, no nos queda de otra”, concluyó el entrevistado.

