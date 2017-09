No debí salir nunca del CMLL: Octagón

Ciudad de México.- Octagón volvió a presentarse en un cartel organizado por el CMLL después de 25 años, lo cual es motivante para el Amo de los Ocho Ángulos, quien aseguró que no debió abandonar la empresa nunca.

Después de su participación en la Arena Puebla el pasado lunes, el Amo de los Ocho Ángulos se mostró contento por volver a estar en una función de la empresa más antigua el mundo, de donde salió en 1992para fundar AAA.

“Todo el mundo sabe que la Arena México fue la casa que me vio crecer y triunfar desde 1989 de donde no debí salir nunca, pero cuando uno está joven comete muchos errores pero se pueden corregir”.

Por ahora Octagón solo tiene fechas pactadas con el CMLL, pero no ha llegado a un acuerdo mayor con la empresa.

“Me invitaron a participar en unas funciones en la Arena Puebla, el recibimiento del Público después de tantos años que no pisaba esa arena con el CMLL.

“A ver si para el Aniversario se hace algo, pero aún no sé, ahora tengo unas fechas en la Arena Puebla”.

Y aunque ya tuvo actividad en la Arena México con Elite, este regreso es especial y le gustaría volver a compartir ring con un par de luchadores con los que incluso fue campeón nacional de tercias.

“Yo creo que si Máscara Sagrada, Atlantis y un servidor la gente que nos vio esos recordaría esos años, sería bueno volver a juntar esas tercias con adversarios como Fuerza Guerrera, Blue Panther e infinidad de grandes estrellas”.

Octagón se encuentra trabajando como independiente y mantiene firme su promotora y la asociación de luchadores, para apoyar a los luchadores independientes.

“Es la era de los independiente, el Legado Dragón es para ayudar a los compañeros, abrí la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales, en el CMLL no necesitan algo no necesitan algo así, si se lesiona uno de sus luchadores los atienden y tienen a dónde llevarlos, pero los luchadores independientes no lo tienen”, concluyó.

Por el momento Octagón se seguirá presentando en la Arena Puebla, esperando pronto volver a pisar la Arena México, la cual considera su casa.

MedioTiempo