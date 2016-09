no-aparecen-los-400-mil-pesos-para-luminarias

“El propio alcalde Marcos Romero me comentó sobre esta cantidad de 400 mil pesos para este rubro, pero todo parece indicar que solamente fue de palabra. O no se hizo la compra o no están utilizando todo lo que se compró”, comentó el entrevistado.

No sabe el Cabildo cuál es el destino de 400 mil pesos que supuestamente se tenían destinados para la comprar de luminarias para diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el parque Municipal Israel C. Téllez.

