Venustiano Carranza (Agua Fria), Pue.- Conductor de un Volkswagen sedán murió calcinado al ser impactado por una pipa de la empresa Tetsa que transportaba 30 mil litros de aceite crudo, arrastrándolo a más de cien metros, donde ambas unidades se incendiaron cerca de la entrada a esta cabecera.

Antes, un birlo de una de las llantas de la pipa voló por los aires, atravesó el cristal del medallón del Pointer color gris, con placas de circulación TZN-2850 de Puebla, el cual iba circulando cerca del lugar. El medallón se hizo pedazos.

Trascendió que la pipa Kenworth de la empresa Tetsa, con placas de circulación en el tractocamión 254-EN-2, era conducida por Ciriaco González Cruz, quien junto con su ayudante Jesús Eduardo Torres Alaffita resultaron milagrosamente ilesos y fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de este municipio, solo para valoración.

Ellos se dirigían a las instalaciones de la batería de separación Coyula I para descargar el hidrocarburo, ubicadas muy cerca del lugar del fatal percance, ocurrido alrededor de las 09:45 horas, en la avenida La Puerta Vieja, la cual conduce a la localidad de Lázaro Cárdenas, La Uno.

Autoridades dijeron que el Volkswagen sedán con placas de circulación TXX-3199 de Puebla se dirigía a Lázaro Cárdenas pero justo frente a la propiedad de la familia Austria fue impactado por la pipa y arrastrado poco más de cien metros, donde ambas unidades ardieron en llamas y el miniauto con su conductor en el interior.

Ciriaco González Cruz, chofer de la pipa, dijo en entrevista que tuvo una falla mecánica y no pudo hacer nada por evitar el accidente. “Yo bajé y me asomé al interior del Volkswagen, pero el conductor ya no se movía”, indicó.

Luego, empezó el fuego y se propagó porque el aceite se regó en el pavimento y en cuestión de minutos eso se convirtió en una gigantesca hornaza.

Para esos momentos, decenas de personas miraban a lo lejos el incendio seguido de gritos al escuchar los estruendos producidos por el estallido de los diez neumáticos del tractocamión de Tetsa.

En minutos, los cables de la CFE reventaron por el intenso calor de la llamas y cayeron sobre un potrero.

Al lugar llegó el presidente municipal Rafael Valencia Ávila, quien ordenó la movilización de la Policía Municipal y de Protección Civil con varios voluntarios para coadyuvar a las maniobras de evacuación de dos viviendas ubicadas en ambos costados de la avenida La Puerta Vieja.

“Queremos proteger a las familias que viven cerca del lugar del incendio”, indicó.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio de la tragedia, así como personal de Seguridad Física de Pemex, Policía Vial y los Bomberos de Poza Rica, quienes sofocaron las llamas y enfriaron la pipa y lo que quedó del Volkswagen.

Asimismo, también fueron retirados los restos calcinados del conductor, que más tarde familiares lograron identificar como Guillermo Márquez Córdoba, de 42 años de edad y quien tenía su domicilio en el sector La Colonia.

Por ROBERTO AGUILAR TOLENTINO

