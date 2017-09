Mujeres de la sierra sufren violencia

Sierra De Otontepec.- Las mujeres de la Sierra de Otontepec han respondido positivamente a los talleres y conferencias que el DIF Estatal ha llevado a sus localidades, denunciando el maltrato que padecen en sus hogares, así lo han comentado encargadas de los departamentos de la Procuradora de la Defensa del Menor la Familia, y el Indígena.

Sobre esta situación, Alejandra Ramírez mencionó que la mayoría de las féminas expresan confusión y sorpresa al comprender que la situación de violencia que han vivido durante años no es normal y debe ser denunciada, “reciben un gran choque al saber que la violencia no es normal, no debe existir, y a nosotros nos ha sorprendido esto, para ellas llega a ser una forma de vida”.

Los talleres impartidos en los municipios que conforman la Sierra de Otontepec sí han tenido la respuesta esperada, a las féminas las asesoramos con abogados, psicólogos, asesorando incluso de manera individual a las personas que se acercan al término de las pláticas.

Es importante mencionar que gracias a este trabajo de concientización para la población en situación vulnerable, las mujeres han realizado denuncias penales en contra de sus parejas y tanto en los DIF municipales y el estatal lleva el seguimiento de cada uno de los maltratos que han sufrido, ya sea físico o psicológico.

