MONACO GANA A DOMICILIO AL DORTMUND

Pese a las muestras de cariño que ha recibido el Borussia Dortmund, el equipo alemán llegó al Signal Iduna Park mermado, tanto en su planteamiento como anímicamente, lo que aprovechó el Mónaco para imponerse 3-2 en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Fabinho tuvo la oportunidad de marcar el primer tanto del cuadro visitante desde los once pasos, pero el defensa brasileño mandó su disparo por un costado del arco defendido por Burki.

La joya del conjunto del Principado, Kylian Mbappe se encargó de abrir el marcador en una polémica jugada al 19′, pues al recibir el pase de Lemar y empujar el balón al fondo de las redes, se encontraba en aparente fuera de lugar; sin embargo, éste no se marcó.

El Mónaco logró ampliar la ventaja gracias a un autogol de Sven Bender al minuto 35. El futbolista del Dortmund se lanzó de palomita para desviar el esférico pero terminó por incrustarlo al fondo de la portería para el 2-0.

Fue hasta la segunda parte cuando una gran combinación entre Aubameyang, Kagawa y Dembélé terminó en el 2-1, pero la alegría terminó cuando, otra vez, Mbappe consiguió su doblete que significó el 3-1.

El Borussia Dortmund no bajó los brazos y se acercó 3-2 en el marcador con una diana de Shinji Kagawa, quien recortó a un defensor dentro del área y fulminó al guardameta rival.

