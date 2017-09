Mon Laferte finalmente presentó a quien manda en su corazón

Yo te qui, Amárrame, Amor Completo y Mi Buen Amor, son algunas de las letras con las que Mon Laferte nos ha inspirado a enamorarnos , ayudado a decir lo que sentimos por alguien y hasta despecharnos. Pero, ¿en quién se inspira la cantante para regalarnos esas melodías?

Pues la pregunta que se han hecho muchos finalmente fue respondida recientemente cuando Mon Laferte publicó por primera vez en su cuenta de Instagram una imagen con la persona que manda en su corazón.

“Gracias mi amor”, escribió la ahora pelirroja chilena en una selfie en la que se le ve muy feliz en compañía de su esposo.

Sí, ¡está casada!

Se trata de Gamaliel De Santiago Ruvalcaba, un productor musical con quien incluso trabaja la artista y ha dirigido varios de sus videoclips.

Evidentemente cansada de leer críticas sobre su nuevo look y otros cambios que se ha hecho en el pasado -y no precisamente constructivas- Mon decidió descargarse a través de Instagram Stories y “sacó las garras” (lo decimos porque usó el filtro de gatita) y envió un contundente mensaje a sus haters…

“Que si me hago un peinado, que copio, que si me pinto el pelo rojo, que no les gusta, que si me lo corto… ya nada quieren. Mejor me voy a rapar y me voy a dejar crecer el vello púbico, adiós”, indicó.

