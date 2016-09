Millonario adeudo a la Cruz Roja

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no ha entregado desde 2014 más de 14 millones de pesos, parte de los donativos que se cobran a los contribuyentes en cada trámite vehicular en beneficio de la Cruz Roja Mexicana, informó la delegada estatal de esta institución, María de los Ángeles Villa de Rodríguez. Indicó que por cada trámite en Hacienda, 10 pesos son donados a la Cruz Roja, pero ese dinero no ha sido entregado desde hace 2 años, lo que ha limitado el equipamiento de esta corporación, ya que estos recursos deberían ser destinados para todas las delegaciones.

